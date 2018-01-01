القوات المسلحة بولاية جنوب دارفور تحتفل الذكرى (62) لاستقلال السودان المجيد

نيالا 1 - 1- 2018 م ( سونا ) - إحتفلت ولاية جنوب دارفور بالذكرى ال(62)لإستقلال السودان المجيد حيث خرجت كافة فعاليات المجتمع المدني والسياسي والمواطنين بنيالا والمحليات فى مسيرات حاشدة



سيرت القوات المسلحة بمدينة نيالا مسيرة هادرة من جوار نادي الكشافة إنتهت بقيادة الفرقة مشاة فى ملحمة جسدت تلاحم المواطنين مع القوات المسلحة تحقيقأ لشعار "جيش واحد شعب واحد"



و حيا والى الولاية المهندس آدم الفكي محمد الطيب المسيرة بقيادة الفرقة نضالات الشعب السوداني ومجاهدات الرعيل الأول صناع الإستقلال على رأسهم الزعيم اسماعيل الأزهري ودبكة والسحيني ورفاقهم الأماجد



و هئا الشعب السوداني قاطبة وأهل الولاية بصفة خاصة بالذكرى الوطنية العظيمة والبلاد تشهد تقدما بالحوار الوطني والإنفتاح فى العلاقات الخارجية



و اكد المضي قدمأ فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأشاد الفكي بجهود القوات المسلحة والمواطنين فى تحقيق الأمن والإستقرار والمصالحات و ان الجهود ستتواصل لجمع اي سلاح من المواطنيين فى أي موقع بالمحليات والمعسكرات والفرقان



وأعلن الفكي أن عام 2018م عاما للإستقرار والتنمية وإكمال الطرق التى تربط نيالا بالمحليات منها كاس ، رهيد البردى ، وبرام وكهرباء نيالا بسعة ثلاثين ميقاواط علاوة على قيام فضائية نيالا البحير والدورة المدرسية القومية



ودعا الوالى الجميع إلى العمل لإنجاح الدورة المدرسية والإلتفاف حول القيادة من أجل التنمية ومستقبل الولاية .



من جانبه إستعرض قائد الفرقة السادسة عشرة مشاة اللواء ركن محمد على إبراهيم خطاب الزعيم إسماعيل الأزهري بمناسبة الإستقلال وما حمله من دلالات ومعان يدعو فيه إلى نسيان الماضي والتعاون من أجل المستقبل بوحدة قوية والعمل على صون الإستقلال و استعرض الأدوار التى لعبتها القوات

المسلحة محليا ودوليا مما أكسبها خبرات وسمعة طيبة عالميا ودوليا



وقال اللواء محمد على أن الفرقة تعمل بتكاتف وتنسيق محكم مع قوات الدعم السريع وكافة الأجهزة النظامية على صون الأمن والأستقرار وستظل عين ساهرة تحفظ مكتسبات البلاد .