محافظ المركزى يقف على اقفال الحسابات الختامية للعام 2017م حازم عبدالقادر أحمد

الخرطوم 1 -1 - 2018 م ( سونا ) - وقف محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر أحمد على الأعمال الختامية لإقفال حسابات العام 2017م وذلك فى آخر يوم من أيام العام ، حيث تفقد سيادته الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات العمومية ، والإدارة العامة للأسواق الماليه والنقد الأجنبي ، والإدارة العامة للعمليات المركزية ، والإدارة العامه للتقنيه المصرفيه، والإدارة العامة لفرع الخرطوم .



وثمن سيادته الجهود التى يبذلها العاملون بالبنك المركزي والتى استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس ، معرباً عن شكره وتقديره لدورهم الرائد فى سبيل تطوير وترقية الأداء .



و سيعقد وزير الماليه ومحافظ بنك السودان المركزي غداً الثلاثاء مؤتمراً صحفياً حول الموازنة العامة للدولة للعام 2018 م وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمباني وزارة الإعلام.