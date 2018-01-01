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أخبار محلية - سياسية

محافظ المركزى يقف على اقفال الحسابات الختامية للعام 2017م حازم عبدالقادر أحمد

التاريخ : 01-01-2018 - 08:47:00 مساءً
الخرطوم 1 -1 - 2018 م ( سونا ) - وقف محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر أحمد على الأعمال الختامية لإقفال حسابات العام 2017م وذلك فى آخر يوم من أيام العام ، حيث تفقد سيادته الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات العمومية ، والإدارة العامة للأسواق الماليه والنقد الأجنبي ، والإدارة العامة للعمليات المركزية ، والإدارة العامه للتقنيه المصرفيه، والإدارة العامة لفرع الخرطوم .

وثمن سيادته الجهود التى يبذلها العاملون بالبنك المركزي والتى استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس ، معرباً عن شكره وتقديره لدورهم الرائد فى سبيل تطوير وترقية الأداء .

و سيعقد وزير الماليه ومحافظ بنك السودان المركزي غداً الثلاثاء مؤتمراً صحفياً حول الموازنة العامة للدولة للعام 2018 م وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمباني وزارة الإعلام.
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