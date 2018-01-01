موريتانيا تستبدل عملتها لمواجهة التضخم

نواكشوط 1-1-2018 م (ا ف ب) - بدأ الموريتانيون الاثنين استبدال عملتهم الورقية بالعملة الجديدة التي اطلقتها الحكومة في مسعى لمواجهة التضخم.



واعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2018 اصبحت الورقة النقدية فئة 10 اوقيات، اوقية واحدة. وستستغرق مرحلة استبدال العملة ستة اشهر بدءا باكبر الفئات وهي 5 آلاف اوقية.



وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد اعلن العملة الجديدة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، المصادف العيد الوطني للدولة الواقعة في غرب افريقيا.



وقال ان استبدال العملة يساعد على استعادة الاوقية "مكانتها في المعاملات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض كمية النقد المتداول".



والاوراق الجديدة المصنعة من البوليمر، أكثر متانة وقوة ضد التزييف، بحسب السلطات.



وفي كانون الاول/ديسمبر نفى محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي شائعات عن خفض قيمة الاوقية مؤكدا أن "نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة ادخار الأموال".



وكان سعر الاوقية قد تراجع امام الدولار الاميركي واليورو في السوق السوداء في الاشهر التي سبقت الاعلان وتصاعد هذا الامر في ما بعد مع لجوء المواطنين الى العملات الاجنبية.



ويعود آخر اصلاح نقدي في موريتانيا الى عام 2004 عندما استبدلت السلطات جميع الاوراق النقدية المتداولة منذ 1974.

