قوات الدعم السريع تحتفل بعيد الإستقلال

نيالا1-1-2018م (سونا)نظمت قوات الدعم السريع إحتفالا بعيد الإستقلال المجيد الذكرى الثانية والستين بمعسكر دوماية بولاية جنوب دارفور بمشاركة عدد من قادة قوات الدعم السريع وبحضور مستشار قائد التدريب العميد صالح محمد بالإضافة إلى مجندي الدفعة السادسة (الخاصة) لقوات الدعم السريع



وأكد العقيد عبدالرحمن أحمد الجعلي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع لدى مخاطبته الإحتفال جاهزية قوات الدعم السريع لصد أي عدوان على البلاد و اشار إلي الأدوار الكبيرة التي تلعبها القوات في مسيرة الأمن والإستقرار ومحاربة الإتجار بالبشر وكسر شوكة التمرد بصورة عامة مؤكدا جاهزيتها للمضي قدما في حماية إنسان السودان وممتلكاته



وقال الجعلي إن قوات الدعم السريع بعد أن عملت في تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية القاضي بعملية جمع السلاح وحماية الموسم الزراعي بالإضافة إلى مكافحة الظواهر السالبة إتجهت نحو التنموية علاوة علي جهودها في عملية العودة الطوعية التي شهدتها البلاد بالإضافة إلي دورها في عملية التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الواحد عبر البرامج الثقافية التي تنظمها شعبة التوجيه المعنوي وأبان الجعلي أن قوات الدعم السريع قوات قومية تضم كل أبناء السودان لحماية تراب الوطن



وحيا العميد صالح محمد مستشار قائد التدريب بقوات الدعم السريع الجميع بمناسبة عيد الإستقلال المجيد وقال يجئ العيد والبلاد تشهد أمنا واستقرارا غير مسبوقين بالاضافة الى التعايش السلمي والعودة الطوعية التي انتظمت ولايات السودان



و اشار إلى ً الدور الكبير الذي حققته القوات تجاه تحقيق الأمن والإستقرار مؤكدا أن ً من أولى أولوياتهم تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ ممتلكات المواطنين وتأمين الموسم الزراعي والوقوف مع الاجهزة الامنية والعسكرية والشرطية للتصدي لكل ما يعيق الحراك الامني والمجتمعي