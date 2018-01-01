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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس الجمهورية: حملة جمع السلاح حققت نتائج كبيرة وملموسة

التاريخ : 01-01-2018 - 09:31:00 مساءً
الخرطوم 1-1- 2018(سونا)- قال الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للحملة القومية لجمع السلاح أن الحملة حققت نتائج كبيرة وملموسة إنعكست إيجابا علي الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وأوضح في حوار الإستقلال اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم أن إنتشار السلاح في السابق كان من أكبر مهددات الأمن السياسي والإقتصادي والإجتماعي مبينا أن اللجنة أعطت في بداية الحملة مهلة ثلاثة أشهر لجمع السلاح طوعا من المواطنين

وقال إن اللجنة كونت عدداً من اللجان المساندة لها لتسهيل الحملة وإنجاح مقاصدها وأن الحملة عززت من سيادة حكم القانون من خلال تقوية النيابات والمحاكم ومراكز الشرطة و اشاد بالإستجابة الكبيرة من قبل المواطنين الذين تدافعوا طوعا لتسليم أسلحتهم

و اكد سيادته نجاح الحملات الإعلامية والتوعوية في التبشير بحملة جمع السلاح مما كان له أثرا كبيرا في تجاوب المواطنين وتفاعلهم مع الحملة.

و قال نائب رئيس الجمهورية ان ملتقا لخمس ولايات سيعقد الأسبوع القادم بالبطانة بشأن الحملة القومية لجمع السلاح.

وأشاد حسبو بالإتحادات المهنية وقطاعات المجتمع المختلفة لمساندتها الحملة.
م ع
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