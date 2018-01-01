نائب رئيس الجمهورية : الإنتخابات أنسب وسيلة للتداول السلمي للسلطة

الخرطوم 1-1- 2018 م(سونا)- قال الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية إن الإنتخابات هي أنسب وسيلة للتداول السلمي للسلطة.



وأوضح في حوار الإستقلال اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم أن العدد الكبير للأحزاب السياسية في البلاد والذي يقارب الــ 100 حزب يحتاج إلي نظر ومعالجة وأضاف " يمكن أن تكون هناك تحالفات أو إندماج "



و اشار سيادته إلي أن الأحزاب في معظم الدول لا تتعدي الخمسة أحزاب وقال إن هذه القضية يجب النظر إليها بجدية.



و اكد نائب رئيس الجمهورية ان الورش الحوارية التي تم تنظيمها مؤخرا بشأن الإنتخابات والممارسة السياسية خرجت بتوصيات ممتازة ستنعكس إيجابا علي مستقبل الممارسة السياسية بالبلاد.



ودعا حسبو لأن تكون الأحزاب قومية بعيدا عن القبلية والجهوية والمناطقية وأضاف" لابد من معالجة التشوهات في الممارسة السياسية حتي نؤسس لأحزاب وطنية ذات توجهات مشتركة"



وتوقع نائب رئيس الجمهورية تعديلات علي قانون الأحزاب وذلك حسب التوصيات التي خرجت بها ورش العمل في هذا الصدد.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية بنتائج إنتخابات نقابة المحامين والتي فازت بها قائمة القوي الوطنية وقال أنها تعد أكبر مؤشر لنجاح الإنتخابات القادمة بإعتبار أنها تمت بنزاهة وشفافية وكان فيها تنافسا حقيقيا