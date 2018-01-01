حسبو يؤكد حرص الحكومة علي تعزيز علاقاتها مع كافة دول العالم

الخرطوم 1 - 1- 2018 م ( سونا ) - أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن حرص الحكومة علي تعزيز علاقاتها الخارجية مع كافة الدول دون ان تكون علاقة السودان بدولة من الدول خصما علي اخرى.



وقال سيادته في الحوار الإستثنائي بمناسبة الذكري الــ 62 لاستقلال السودان المجيد الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بقاعة الصداقة بالخرطوم وبثه عدد من القنوات الفضائية مساء اليوم إن علاقات السودان مفتوحة وممتازة وليست خصما علي أحد أو ضد الآخر.



وأشار حسبو إلي دور السودان الريادي والإيجابي في دعم القضايا العربية ، وقال "السودان يدعم مبادرة دولة الكويت لحل أزمة الخليج " و انه سيواصل دعم التحالف لإعادة الشرعية فى اليمن ، و استعرض سيادته التطورات الإيجابية فى علاقات السودان الخارجية.



ولفت نائب رئيس الجمهورية إلي استمرار الحوار مع أمريكيا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اشار إلي تعاون السودان في مكافحة الإرهاب.



وقال حسبو إن استقرار دولة جنوب السودان هو هدف إسترايجي للسودان و دعى الأطراف فى دولة الجنوب إلي العمل على تحقيق الإستقرار فى الجنوب قال أن إنفصال الجنوب حدث بتقرير المصير ورغبة أبناء الجنوب .



وثمن حسبو الأدوار المتعاظمة التى قامت بها المنظمات الإقليمية والدولية على رأسها الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فى دعم السودان ومساندته فى المحافل الإقليمية والدولية كما أشاد حسبو بمواقف الدول التى ساندت السودان في رفع العقوبات الإقتصادية