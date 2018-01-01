حسبو الحوار الوطني أكبر مشروع سياسي حقق إجماع للسودانيين

الخرطوم 1-1-2018(سونا) - اعتبر نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن ، الحوار الوطني اكبر مشروع سياسي حقق اجماع للسودانيين



وقال نائب الرئيس ان الحوار يظل بديل للاستعلاء والجهوية وهو منهج للعدل والانتاج.



ودعا في حوار الاستقلال الذي رتبته وكالة السودان للأنباء وبثته قناة النيل الازرق وعدد من القنوات من قاعة الصداقة مساء اليوم ، الممانعيين للانضمام للوثيقة الوطنية .



واكد اهمية انزال الوثيقة الوطنية الي ارض الواقع وشرحها للمواطنيين بلغة بسيطة ومعالجة الانكفائية والجهويات ودوافع العنف



وشدد علي ضرورة ان يكون الحوار سلوك مجتمعي يمارس في حياة الناس اليومية ، منوها الي ان السودان ارسي منهجا للشراكة السياسية عبر الحوار لا يوجد في انظمة الحكم الاخري وذلك بقبول الاخر واشراكة .



وقال نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو إن الحكم الفدرالي حقق مكاسب كبيرة للشعب السوداني تمثلت في المشاركة السياسية والنتائج التنموية محلياً وقوميا واستنهاض المجتمع.



واكد اهمية تقوية الحكم المحلي المستوي الثالث في تجربة الحكم الامر الذي يتطلب تقويته باعتباره اساس النهضة، مشددا في هذا الخصوص علي ضرورة معالجة الانكفائية في الحكم المحلي والعمل على خلق كوادر وطنية واستمرار البحث عن وظائف قومية تمثل اهل السودان بهدف تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية.



واشار الي ان الحكم الفدرالي اعطي صورة واضحة في قسمة الموارد بين المركز والولايات، مشيرا الي امكانية تنزيل قسمة الموارد بين الولاية والمحليات.



وحول الوضع الاقتصادي اشاد نائب رئيس الجمهورية بالشعب السوداني وصبره علي السياسات الاقتصادية وتداعيات الحصار .



وقال ان العام 2018 م سيكون عام العبور للاقتصاد ، وان هناك مؤشرات كبيرة تتمثل في حصول السودان علي قروض من الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية من شانها ان تعمل علي محو اثار 20 عاما من الحصار .



واوضح ان الانتاج هو التحدي لمعالجة الاشكالات الاقتصادية، و اشار الي الترتيبات والتدابير التي تم وضعها في الموازنة لمعالجة هيكلة الاقتصاد ومعالجة موضوع الدعم لتحقيق العدالة الي جانب معالجة قضايا التهريب والمضاربات حتي يذهب الدعم للصحة والتعليم والمياه والخدمات الضرورية الاخري



و اكد سيادته دعم 800 الف اسرة دعما مباشر وادخال ودعم مليون اسرة تحت مظلة التامين الصحي، بالاضافة دعم مليوني اسرة بواسطة الزكاة .



و قال نائب رئيس الجمهورية ان الحكومة تبذل جهود كبيرة في توجيه الدعم ووضع معايير اكثر دقة للمحتاجين، و اشار الى ان الدعم الحالي يشمل 7 انواع منها دعم العلاج والعمليات القيصرية والتعليم للاسر الفقيرة الي جانب بعض السلع .