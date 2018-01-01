الخارجية الإمريكية تتطلع إلي عام آخر من النمو في علاقاتها مع السودان

الخرطوم 1 -1 -2018 ( سونا)- قال وزير الخارجية الأمريكية ريك تيلرسون إن بلاده تتطلع إلي عام آخر من النمو في العلاقات السودانية الإمريكية



و عبر تيلرسون في بيان صحفي بمناسبة إحتفال السودان بالذكرى الــ 62 لأعياد الإستقلال المجيد عن أطيب أمنياته للشعب السوداني وهو يحتفل بالذكرى الثانية والستين لاستقلال السودان



وأكد في بيان بثته الخارجية الأمريكيه سعي وتطلع الولايات المتحدة إلى سنة أخرى من النمو في العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان



و عبر تيلرسون عن أمنياته للشعب السوداني وهو يحتفل بالمناسبة أن يكون العام القادم عاما سلمياً في البلاد.

م ع

