والي شرق دارفور يدعو مكونات شرق دارفور الي التسامح والتعايش السلمي

الضعين 1 -1 - 2018 م ( سونا ) دعا والي شرق دارفور انس عمر محمد كل المكونات القبيلة بالولاية

الي التسامح والتعايش السلمي ونبذ الجهوية والقبيلة وشدد لدي مخاطبته اللقاء الجماهيري الكبير بساحة المولد النبوي الشريف بمدينة الضعين اليوم بحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس الجهاز القضائي وأعضاء حكومة الحوار الوطني والأحزاب السياسية والأجهزة الأمنية المختلفة بالولاية إلي التكاتف والوحدة لينعم الولاية بالأمن والإطمئنان

وحيا الوالي الرعيل الأول الذين صنعوا الإستقلال وقدموا دمائهم الطاهر رخيصة من أجل أن يظل الوطن حرا مستقلا كما حيا سيادته القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات الدعم السريع لحمايتهم ودفاعهم عن البلاد بدحرهم للمتربصين بأمن وسلامة الوطن وأشاد بالمواطنين بكل مكوناتهم وأحزابهم السياسية لمساندهم للقوات النظامية في تحقيق الإستقرار

وأكد انس عمر استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية منذ البدء في حملة جمع السلاح مشيرا إلي أنه لم يحدث اي تفلت منذ ذلك التاريخ مما جعل الرعاة والمزارعين جميعهم يعيشون في سلام ووئام

و من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والنهوض بالولاية دعا الوالي المواطنين والتجار والطلاب والمعلمين والادارة الاهلية والجيش والشرطة وكل مكونات المجتمع بالمساهمة في نفير بناء وتعمير مدينة الضعين

