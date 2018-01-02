اقتصادي : مشكلة البلاد الاقتصادية لم تخرج عن السيطرة ويمكن معالجتها

الخرطوم 2-1-2018م(سونا) -قال بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحرى الاهلية ان مشكلة البلاد الاقتصادية لم تخرج عن السيطرة ويمكن معالجتها بتبني سياسات مالية ونقدية وادارية محكمة تستهدف الاهتمام بالقطاعات المنتجة وحفز المنتجين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي فى البلاد بمعدلات موجبة .

وشدد عيسى في تصريح (لسونا) على ضرورة التركيز فى هذه المرحلة على المشروعات ذات الميزة النسبية على مستوى المركز والولايات اضافة الى التواصل مع القطاع الخاص السوداني من خلال شراكات ذكية لزيادة حجم الاستثمارات خاصة بالقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والنفط والمعادن والتعدين والسياحة وغيرها لدعم مسيرة صادرات البلاد للاسواق الخارجية وذلك لتخفيض معدلات البطالة والفقر من خلال العدالة فى توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل للعمالة السودانية .

ولفت الى ضرورة مكافحة التضخم من خلال التحكم فى عرض النقود وتنظيم الاسواق موضحا ان الاقتصاد السوداني رغم الصدمات التى تعرض لها الا انه حافظ على توفير الخدمات والسلع الاساسية للمواطنين مع توفير التمويل اللازم لخدمة قضايا التنمية فى البلاد .

