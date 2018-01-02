شركتا هيونداي وكيا موتور تخططان لبيع أكثر من 7 ملايين سيارة في 2018

سيئول 2-1-2018 م ( بنا ) - اعلنت مجموعة هيونداي موتور للسيارات التي تضم شركتي هيونداي موتور، وكيا موتورز"، انها تخطط لبيع 7.55 مليون سيارة خلال العام 2018.

وعرضت هيونداي وكيا اليوم الثلاثاء بحسب وكالة "يونهاب" هدفهما في العام الجاري لتبلغ مبيعاتهما 4.67 مليون سيارة و2.87 مليون سيارة على التوالي.

ويمثل الهدف السنوي تراجعا قدره 700 ألف وحدة عن هدف عام 2017 البالغ 8.25 مليون سيارة، وفق الوكالة الرسمية.

ولم تصدر أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية بيانا عن مبيعاتها الفعلية بعد لعام 2017، إلا أنها تتراوح بين 7.2 مليون وحدة و7.3 مليون وحدة.

وتعتبر المجموعة هي خامس أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في العالم من حيث المبيعات.

وقال رئيس المجموعة جونغ مونغ-كو في خطاب للعام الجديد تم إرساله عبر بريد إلكتروني إلى جميع موظفيها إن صناعة السيارات تتغير بشكل سريع نتيجة لانتشار الحمائية التجارية وتنامي المنافسة العالمية، فيما يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة النمو المنخفض طويل الأمد، غير أن المجموعة تخطط لتقود صناعة السيارات المستقبلية وأيضا تتخذ الإجراءات السريعة للتغييرات في الظروف الخارجية.

وتخطط المجموعة لإنتاج 12 موديلا محسنا في هذا العام بارتفاع عن الرقم المخطط سابقا في العام الماضي لإنتاج 9 موديلات وذلك من أجل مقابلة الذوق المتغير والطلب من المستهلكين العالميين.

