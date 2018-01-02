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أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيرى للدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه السوداني
التاريخ :
02-01-2018 - 08:13:00 صباحاً
الخرطوم 2-1-2018(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم ب8.4076
جنيهات وعليه فان النطاق الأعلى هو 8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات .
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