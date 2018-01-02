الخرطوم 2-1-2018م (سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الثلاثاء على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0621 0.0624 0.0623
الجنيه الاسترليني 9.4592 9.5065 9.4828
الفرنك السويسري 7.1855 7.2214 7.2035
الدولار الكندي 5.5842 5.6121 5.5982
كرونة السويدية 0.8562 0.8605 0.8583
الكرونة النرويجية 0.8553 0.8596 0.8574
الكرون الدنماركي 1.1302 1.1359 1.1330
الدينار الكويتي 23.0725 23.1879 23.1302
الريال السعودي 1.8662 1.8755 1.8709
الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101
ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني 18.5571 18.6499 18.6035
ريال عماني 18.1764 18.2673 18.2218
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.4125 8.4546 8.4336