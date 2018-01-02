الخرطوم 2-1-2018م (سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الثلاثاء على النحو التالى :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 6.9979 7.0329 7.0154

الين الياباني 0.0621 0.0624 0.0623

الجنيه الاسترليني 9.4592 9.5065 9.4828

الفرنك السويسري 7.1855 7.2214 7.2035

الدولار الكندي 5.5842 5.6121 5.5982

كرونة السويدية 0.8562 0.8605 0.8583

الكرونة النرويجية 0.8553 0.8596 0.8574

الكرون الدنماركي 1.1302 1.1359 1.1330

الدينار الكويتي 23.0725 23.1879 23.1302

الريال السعودي 1.8662 1.8755 1.8709

الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101

ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269

الدينار البحريني 18.5571 18.6499 18.6035

ريال عماني 18.1764 18.2673 18.2218

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395

الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085

اليورو 8.4125 8.4546 8.4336

