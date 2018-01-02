الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

الكويت2-1-2018 م (كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 301ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 362ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 407ر0 دينار والفرنك السويسري إلى 309ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة انخفض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة الماضي آخر يوم تداول لعام 2017.

وبذلك يسجل الدولار أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2003 على الرغم من قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وسط زيادة توقعات المستثمرين للبنوك المركزية الأخرى للحد من التحفيز.

