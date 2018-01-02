ايلا يعلن إلتزام حكومة الولاية بسداد كل إستحقاقات العاملين خلال العام الجاري

مدني 2-1-2018م (سونا) -أعلن الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة إلتزام حكومة الولاية بسداد كل إستحقاقات العاملين بالولاية خلال العام 2018م .

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد نقابات عمال الولاية برئاسة الاستاذ حمد الزين الشريف رئيس الإتحاد ولفت لموارد الولاية التي تؤهلها لقيام وحدات إنتاجية جماعية للعاملين لتخفيف أعباء المعيشة بالاستفادة من محافظ التمويل والبنوك والبيوتات التجارية في ظل تحسن البنايات التحتية ودعا الي تشجيع الإنتاج المنزلي وتفعيل المؤسسة الإقتصادية للعمال وقيام عدد من مراكز البيع المخفض وتوفير قوت العاملين من السكر والذرة والقمح .

و من جانبه إستعرض رئيس الإتحاد مناشط الإتحاد خلال العام 2017م وجهود الإتحاد تجاه تخفيف أعباء المعيشة وتوفير المشاريع الإنتاجية المتمثلة في التاكسي التعاوني والتكتك إضافة للمشاركة في كافة فعاليات الولاية وأقر أن فروقات العاملين وبدل اللبس ومنح عيد الأضحي وفروقات ترقيات المعلمين تمثل أهم تحديات الإتحاد ولفت إلى أن برامج الإتحاد للعام المقبل تستهدف إفتتاح برج العمال وسلة الشتاء والزواج الجماعي .

وحذر الاستاذ كمال محمود النقر نائب رئيس إتحاد عمال الولاية من الإرتفاع الجنوني للاسعار وانعاكاساتها السلبية علي العاملين في ظل عدم زيادة المرتبات ودعا لإستحداث مواعين جديدة لتخفيف أعباء المعيشة . وقطع الأستاذ حافظ ميرغني الأمين العام لاتحاد عمال الولاية أن التنمية غير المسبوقة التي شهدتها الولاية ساهمت في إستقرار الولاية في ظل الأسعار الخرافية في الأسواق وزاد ان الصناديق الإجتماعية بالإتحاد ساهمت في حل الكثير من قضايا العاملين داعياً الي تطوير الجمعيات التعاونية وتفعيل المؤسسة الاقتصادية للعمال ممتدحاً تجربة توزيع قوت العاملين الذي حقق نتائج إيجابية . وأضاف ان المعرض التجاري والاقتصادي لمهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث خلق فرصا ونوافذ للإتحاد للتعاون مع كثير من المصانع والبيوتات التجارية معرباً عن أمله في قيام معرض تجاري مصغر دائم بودمدني .

وكشف الأستاذ عباس لطفي امين الموارد الإقتصادية بالإتحاد أن كل مشاريع الإتحاد تنفذ عبر الإستدانة من البنوك التي تفرض أرباحاً علي التمويل وزاد ان للإتحاد كوادر بشرية قادرة على تشغيل المصانع المتوقفة والمشاريع المتعطلة .

وطالبت الدكتوره سمية كبار أمين مال إتحاد العمال بتفعيل مراكز البيع المخفض بجميع المحليات عبر النقابات وأضافت أن التغيير الذي شهدته مستشفيات ودمدني والمراكز المتخصصة يحتاج المحافظة عليه بتوفير الحراسة والنظافة ولفتت الأستاذة عفاف حامد امين المرأة والطفل للحراك الاقتصادي والصناعي الذي أحدثه المهرجان والترويح للنفس ودعت الي قيام مشاريع جماعية تمولها مؤسسة التمويل الأصغر مثل تربية العجول وتشجيع الزراعة المنزلية وإقامة أسواق خاصة للعاملين .

وأكد الدكتور جميل محمود أمين علاقات العمل ان الولاية تواجه تحديا كبيرا يتطلب ترفيع وتجويد المشاريع الإنتاجية بالولاية خاصة مشاريع الألبان والدواجن وقيام معاصر الزيوت بشراكة مع تشغيل الخريجين عبر مشاريع جماعية .

وأضاف الأستاذ الهندي الكتيابي امين المحليات علي ضرورة تشجيع الجمعيات التعاونية والمشاريع الجماعية وفرض مزيد من أجهزة الرقابة علي الأسواق .