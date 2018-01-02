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خدمة واتساب تعود للعمل بعد تعطلها عالميا

التاريخ : 02-01-2018 - 09:15:00 صباحاً
نيويورك 2-1-2018م(رويترز) - تعرضت خدمة واتساب الشهيرة للتراسل والمملوكة لشركة فيسبوك لعطل استمر نحو ساعة في أنحاء العالم يوم الأحد قبل إصلاحه.
وقالت متحدثة باسم واتساب في بيان عبر البريد الإلكتروني ”شهد مستخدمو واتساب حول العالم توقفا وجيزا اليوم وقد تم إصلاحه“. ولم يُعرف على الفور سبب توقف الخدمة الذي استمر نحو ساعة.
وفي الهند، أكبر سوق للخدمة بنحو 200 مليون مستخدم من بين إجمالي العدد الذي يتجاوز المليار، توقف التطبيق لدقائق معدودة بعد منتصف ليلة رأس السنة الجديدة.
وشكا مستخدمون في دول أخرى أيضا من أعطال في وسائل التواصل الاجتماعي.
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