محافظ المركزى يقف على اقفال الحسابات الختامية للعام 2017م



الخرطوم 2-1-2018م (سونا) - وقف السيد حازم عبدالقادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي على الأعمال الختامية لاقفال حسابات العام 2017م وذلك فى آخر يوم من أيام العام .

جاء ذلك لدى تفقده مساء امس الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات العمومية ، والإدارة العامة للأسواق الماليه والنقد الأجنبي ، والإدارة العامة للعمليات المركزية ، والإدارة العامه للتقنيه المصرفيه، والإدارة العامة لفرع الخرطوم .

وثمن سيادته الجهود التى يبذلها العاملون بالبنك المركزي والتى استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس ، معرباً عن شكره وتقديره لدورهم الرائد فى سبيل تطوير وترقية الأداء .

