حسبو يفتتح بالخميس معارض التراث بمهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث

مدني 2-1-2018م (سونا) - أكملت اللجنة العليا لمعارض التراث المقامة ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق كافة لترتيباتها لإفتتاح المعارض يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من يناير الجاري على يد الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية .

وقطع الأستاذ كمال محمود النقر رئيس اللجنة في تصريح لـ (سونا ) أن المعارض تستمر لأربعه أسابيع في مساحة 3.720 مترا مربعا موزعة علي 67 صالة عرض لإستيعاب إحتياجات عرض 8 محليات و8 وزارات إضافة لمشروع الجزيرة والحياة البريه وعدد من فعاليات المجتمع المهتمة بالتراث.

ووصف النقر الحراك الثقافي الذي شهدته الولاية منذ انطلاق النسخه الأولي من مهرجان السياحة والتسوق بأنه عمل غير مسبوق لبى طموحات وإحتياجات إنسان الجزيرة وميوله الوجداني نحو الثقافة بكافة ضروبها و بعث حالة من الفرح والسرور في نفوس أهل الجزيرة بعد تكامل النهضة التنموية والخدمية والحراك الثقافي.

وكشف النقر أن جديد المعرض هذا العام يكمن في التصميم والمحتوى حيث أن المعرض سيظهر بصورة تواكب التطور والتنمية التي احدثها قائد حكومة الأمل والتحدي بالولاية مشيرا الي ان معارض التراث تؤطر لتاريخ الولاية وربط شبابها بواقعهم مع المحافظة علي ماضيهم وتراثهم مشيدا بالأجهزة الأمنية والشرطية في تأمين المعرض كما اشاد بالمواطنين والتزامهم بالترتيبات والنظام والموجهات داخل المسرح في الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض .

وأشار إلى أن 800 الف زائر سجلتها إحصائيات معرض العام السابق وتوقع زيادة عدد المترددين علي المعرض في النسخة الجديدة .

من جانبه أعلن الأستاذ عثمان خليل رئيس لجنة البرنامج الثقافي لمعارض التراث أن البرنامج الثقافي المصاحب للمعارض يشتمل علي إقامة عدد من السهرات الغنائية والمحاضرات الدينية والتراثية المتخصصة بمسرح المعرض على مدار أيام المعرض .

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