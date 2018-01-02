وفد الاتحاد الأفريقي يشيد بالإمكانيات الإقتصادية والسياحية لمحلية الدندر



الدندر 2-1-2018م( سونا ) - إستقبل الاستاذ عبدالعظيم آدم يوسف معتمد محلية الدندر وفد الاتحاد الافريقى الذى يزور البلاد هذه الأيام للتعرف على المنطقة .

وقدم المعتمد شرحا مفصلا عن المحلية وإمكانياتها والموارد الاقتصادية والزراعية التي تتمتع بها بجانب الثروة الحيوانية والسياحية التى تمتاز بها المحلية بالإضافة إلى الاستقرار الذي تعيشه فضلا عن شبكات الطرق المقترحة والاتصالات المتاحة بجانب البنوك وسهولة التحويلات المالية خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة علي السودان مما يؤهلها لاستقبال المستثمرين من كل أنحاء العالم للاستثمار فى كافة المجالات خاصة الزراعية والصناعات الغذائية والتحويلية والتعدين والسياحة.

وأشاد الوفد بالامكانيات الاقتصادية بمحلية الدندر وأبدوا أعجابهم بما شاهدوه خاصة عن السياحة الطبيعية والبرية.

س ص/ع و

