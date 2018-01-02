النائب الأول يطلع علي أداء وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية



الخرطوم 2-1-2018م(سونا)- إطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح علي آداء وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية في إطار إصلاح أجهزة الدولة.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية الأستاذة مشاعر الدولب والتي أوضحت في تصريحات صحفية أنها أطلعت النائب الأول أيضا علي مقترح الوزارة بشأن رؤية تطويرية للعشرية الثانية لمشروع التمويل الأصغر يتم من خلالها تقديم خدمات تقلل من تكلفة التمويل

الأصغر .

وأبان أن النائب الأول أمن علي طرح هذه الرؤية من خلال اللجنة التنفيذية والمجلس الأعلي للتمويل الأصغر في إجتماعه المقبل .

كما أطلع رئيس الوزراء علي تطور التغطية السكانية للتأمين الصحي حيث من المتوقع أن تصل التغطية التأمينية للفقراء خلال عام 2018 م الي نسبة 90% والي 66%من النسبة الكلية للسكان.

وقالت وزير الضمان انها اطلعت النائب الأول علي عمل المجالس العليا التي تعني برعاية الشرائح الضعيفة مؤكدة دعم رئاسة الجمهورية لبرامج وخطط هذه المجالس.

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