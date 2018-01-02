هارون يؤكد إستتباب الأمن بولايته وأنخفاض معدلات الجرائم

الأبيض 2-1- 2018م (سونا)- أكد مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان أن الولاية قد شهدت انخفاضاً واضحاً وكبيراً فى معــــــدلات الجرائم، حيث انخفضـــت بلاغـــات الجرائم ضد النفس والجســم بالولاية من (675) بلاغ فى النصـــف الأول من العـــام 2017م إلى (274) بـــــلاغ فقط .

وقال ان ذلك أسهم إيجاباً فى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار بالولاية.

وأشار الوالي في تصريح لـ(سونا) الى أن الولاية قد نفذت خلال الفترة الماضية خطة جمع السلاح بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ، وأثمر ذلك عن ضبط (10,171) قطعة سلاح مختلفة.

وأوضح هارون أن قرار السيد رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان المعلنة لأغراض حملة جمع السلاح ، يأتى إستجابة للمطلوبات اللازمة والضرورية لإنجاح الحملة القومية لجمع السلاح بالولايات المجاورة حتى لا تكون الولاية معبراً لتخزين وتهريب السلاح.

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