الطيران الإسرائيلي يقصف موقعاً جنوب قطاع غزة فجراً

غزة 2 -1 -2018م( وام ) -قصف الطيران المروحي الاسرائيلي، فجر اليوم موقعا لكتائب القسام غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر امنية فلسطينية إن الطيران المروحي استهدف بصاورخين على الاقل موقع البحرية التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" غرب خان يونس.

ولم تبلغ المصادر الطبية عن وقوع اصابات في المكان الذي استهدفه الطيران المروحي.

وذكرت مصادر فلسطينية أن كتائب القسام أطلقت نيرانها تجاه مروحية للجيش الاسرائيلي حلقت في المكان.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان ان سلاح الجو الإسرائيلي هاجم موقعا لحماس جنوب القطاع ردا على اطلاق صاروخ من غزه الليلة الماضية محملا حركة "حماس" المسؤولية عن كل ما يحدث في غزة" حسب قوله.

واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء الاثنين سقوط صاروخ في المجلس الإقليمي "اشكول" جنوب شرق قطاع غزة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

وذكر الناطق باسم الجيش ان قذيفة صاروخية اطلقت من غزة وسقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.