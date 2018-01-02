عاصفة تقطع الكهرباء عن 65 ألف منزل في غرب فرنسا

باريس 2-1-2018م(رويترز) - قالت شركة (إنيدي) التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا يوم الاثنين إن العاصفة الثلجية (كارمن) تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف منزل في منطقة بريتاني بغرب فرنسا.

وأفاد بيان للشركة، التي بعثت 1500 من موظفيها لإعادة الكهرباء، أن العاصفة تتحرك الآن صوب مناطق بواتو شارنت وبايي دو لا لوار وآكيتين.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مناطق على الساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي جنوبي بريتاني عند مستوى التحذير البرتقالي لكنها خفضت مستوى الخطر في معظم مناطق غرب فرنسا.

وضربت رياح سرعتها تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي في منتصف ساعات الظهيرة لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.

ويعد انقطاع الكهرباء على نطاق كبير في فرنسا أمرا نادرا. وتنتج الدولة ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية.

وحدث انقطاع مؤقت للكهرباء عن نحو 830 ألف منزل في غرب فرنسا في يوليو تموز 2015 بعد أن ألحق ارتفاع شديد غير معتاد في درجة الحرارة الضرر بالمحولات.