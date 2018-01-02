ولاية نهر النيل تتصدر المركز الأول في قفل الحسابات الختامية على مستوى البلاد

عطبرة 2 -1-2018 م ( سونا) - وجه والي ولاية نهر النيل اللواء حاتم الوسيلة أجهزة الولاية بالالتزام باللوائح المحاسبية والضوابط القانونية المالية لحماية المال العام.

وشدد الوالي خلال مخاطبته اليوم إحتفال وزارة المالية على تسليم الحساب الختامي للعام 2017م للمراجع العام القومي بقاعة الوزارة بالدامر، على أهمية تحقيق ولاية وزارة المالية على المال مؤكدا على أهمية التزام كل المؤسسات الإيرادية بالولاية بتسليم إيراداتها أولا بأول للوزارة .

وأشاد بالعاملين بوزارة المالية في إنجاز موازنة العام 2018 م وقفل الحساب الختامي كأول ولاية على مستوى السودان معلنا عن تجديد ثقته الكاملة في كل حكومة الولاية وأجهزتها وإداراتها العاملة.

وأشار الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والاقتصاد بالولاية الى أن ولايته درجت على تسليم الحساب الختامي كأول ولاية على مستوى السودان منذ عشرين عاما .

وحيا تميز العاملين بوزارته مؤكدا على أن مشروعا الموازنة والحساب الختامي تم إنجازهما بإحترافية ومهنية عالية وتعهد بتعزيز السياسات المالية وإحكام العملية القانونية في الإجراءات المحاسبية عبر تمكين المراجعة الداخلية من القيام بدورها في كل المعاملات المحاسبية بالولاية واستعرض حزمة من السياسات التي تعتزم وزارته تطبيقها لتنفيذ الموازنة.

من جهته أشاد الأستاذ علي الحسن الحاج المراجع العام القومي بالولاية بانضباط العاملين بديوان الحسابات بالولاية وكل الجهات التي شاركت في إنجاز الحساب الختامي بالولاية.

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