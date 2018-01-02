الرئيس يشهد توقيع عقودات لتشييد خط سكة حديد كوستي- سنار- الأبيض

الخرطوم2-1-2018م(سونا)- شهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية صباح اليوم التوقيع على عقد تشييد خط السكة الحديد الذي يربط مدن كوستي، سنار والأبيض بطول 434 كيلومترا بحضور وزير النقل والجسور ووالي الخرطوم وعدد من الوزراء.

وعلى هامش حفل تدشين قطارات الخرطوم - مدني- الخرطوم وقعت هيئة السكك الحديد مع ثلاث شركات. وشمل التوقيع خط سنار- كوستي بطول 117كيلومترا تنفذه شركة سودان بايل وخط كوستي- أم روابة بطول 170كلومترا تنفذة شركة نوبلس وخط الأبيض- أم روابة بطول 147 كيلومترا تنفذه شركة جياد.

ووقع عن هيئة السكة الحديد المهندس إبراهيم فضل وعن شركة سودان بايل مديرها المهندس عبد الرحمن محمد علي وعن شركة نوبلس مديرها المهندس محمد المأمون وعن شركة جياد مديرها المهندس القرشي يوسف القرشي.