تشريعي البحر الأحمر يستمع لمشروعي قوانين المراجعة الداخلية ومركز البحر الأحمر الهندسي

بورتسودان 2-1-2018م ( سونا)-استمع المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر في جلسته اليوم في دورة انعقاده السادسة برئاسة الأستاذ عمر أوشيك رئيس المجلس لمشروع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة حكومة ولاية البحر الأحمر لسنة 2017. ومشروع قانون مركز البحر الأحمر الهندسي الاستشاري لسنة 2017م الذي قدمه للمجلس نيابة عن حكومة الولاية الاستاذ علي عبد اللطيف وزير المالية بالولاية،في مرحلة الإيداع.

واستمع المجلس إلى بعض مداولات الأعضاء حول تلك القوانين في مرحلة القراءة الأولى، وأمن المجلس على أهمية القوانين في ضبط وتنظيم الأداء وتطوير العمل في المرافق المختلفة.

وأحال المجلس مشروعات القوانين إلى لجنة العدل والتشريع المختصة بالمجلس لإعداد التقارير اللازمة حول تلك القوانين وتقديمها للمجلس في مرحلة القراءة الثانية.