الدولار يستهل تداولات 2018 بانخفاض واليورو يتألق

لندن 2-1-2018 (رويترز) - ارتفع اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار المتراجع على نطاق واسع اليوم الثلاثاء أول يوم تداول في 2018 وسط تفاؤل بوضع اقتصادي أفضل في منطقة اليورو.

وأنهي اليورو 2017 بتحقيق أفضل أداء سنوي مقابل الدولار منذ عام 2003، في ظل تحسن الاقتصادات الأوروبية وتنامي التوقعات بأن يقلص البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتحفيز النقدي، مما يعزز الطلب على العملة الموحدة.

وبدأ اليورو العام بتعزيز تلك المكاسب ليرتفع 0.3 بالمئة إلى 1.2046 دولار ، ليقترب من مستوى 1.2092 دولار الذي سجله في سبتمبر أيلول وهو الأعلى منذ أوائل 2015.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أيضا مقابل الين الياباني إلى 135.64 ين لتبلغ مستويات لم تسجلها منذ أواخر 2015.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 91.932 وهو أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول.

وبالنسبة لعام 2017 بالكامل، تراجع مؤشر الدولار بما يزيد على 9.8 في المئة لتسجل العملة الأمريكية أسوأ أداء سنوي منذ 2003.

وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية بعد صعود أسعار المعادن والنفط كما زاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة ليبلغ 0.7836 دولار أمريكي مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر.

واستقرت عملة بتكوين، أكبر وأشهر العملات الرقمية، عند 13 ألفا و496 دولارا بعد أن تراجعت في وقت سابق اثنين في المئة في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورج.

وبدأ الجنيه الاسترليني أول يوم تداول لعام 2018 بالارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار.

وسجل الاسترليني في 2017 أفضل أداء سنوي مقابل الدولار منذ عام 2009 بزيادة بلغت نحو عشرة في المئة، وعزز تلك المكاسب يوم الثلاثاء.

وارتفع الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3558 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر ، بينما استقرت العملة البريطانية أمام اليورو عند 88.88 بنسا.