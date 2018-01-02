بكرى يطلع على نتائج مشاركة السودان في الاجتماع الوزاري للمجموعة الإفريقية الكاريبية الباسيفيكية

الخرطوم 2-1-2018م(سونا)-اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على نتائج مشاركة السودان في الاجتماع الوزاري للمجموعة الأفريقية .الكاريبية الباسيفيكية والذي عقد مؤخرا ببروكسل.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء السفير ادريس سليمان وزير التعاون الدولي.

وقال السفير سليمان في تصريح لـ(سونا) ان الاجتماعات ناقشت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،مبينا أن الاجتماع ناقش اتفاقية كوتونو.

وقال ان هناك تعاون وثيق بين دول المجموعة باعتبار ان المجموعة تمثل منصة للتعامل مع الاتحاد الأوروبي .

وقال انه التقى على هامش الاجتماع بالمسؤولين في الاتحاد الاوروبي وتم التباحث حول أوجه التعاون بين السودان والاتحاد الاوروبي مبينا انه وجد تفهما من قبل المسؤولين الأوروبيين وقال ان الاتحاد وعد بدعم السودان في الفترة القادمة في كثير من المجالات ،موضحاً ان وزارته بصدد دراسة الأولويات مع الاتحاد الاوروبي في مجال التنمية والخدمات والبيئة وأضاف" نريد توجيه هذا الدعم لهذه القطاعات".

وقال وزير التعاون الدولي أنه أطلع النائب الأول علي نتائج زيارته لكل من السويد وفنلندا وقال نتوقع دعما من السويد في حدود 140 مليون دولار.



