مجلس إيرادات محلية أمبدة يعقد اجتماعه الدوري الأول لسنة 2018م



الخرطوم 2-1-2018م (سونا) - عقد مجلس إيرادات محلية أم بدة في اجتماعه الدوري الأول لسنة 2018م برئاسة الأستاذ أحمد عثمان حمزة المدير التنفيذي بمشاركة مديري الوحدات الإدارية، حيث إستعرض تقرير ادارة التنمية والمشروعات المرحلة وتقرير مدير التحصيل الموحد بهدف المراجعة التفصيلية لموقوف المشروعات المطلوبة استكمالها خلال موازنة العام 2018 م .

وأمن الاجتماع على ضرورة وضع ضوابط للتحصيل والإجراءات المحاسبية وضوابط استكمال حصر الأنشطة التجارية ووجه بالاستمرار في متابعة التحصيل وتكثيف عمل إستخراج الرخص بنزول مدير التفتيش للتفتيش ميدانيا لشفافية الأداء وإنزال الضوابط والموجهات وفق رؤية إدارة التحصيل بخصوص تطبيق الاستمارة المقدمة من إدارة التحصيل الموحد لترتيبات العام المالي (2018) إلى الاستمرار بفتح الدفاتر وتعميمها للوحدات الإدارية وتكملة الإجراءات المالية وترتيب الأوضاع للانتقال للعام 2018 مع وضع الترتيبات والتدابير اللازمة ببذل المزيد من الجهد لتكملة عملية تحصيل الإيرادات لتنفيذ ميزانية الموازنة الجديدة من خلال الاهتمام وترتيب وتنظيم العمل بالأسواق والتمكن من الايفاء بعملية وفقا للوائح والشروط المنظمة لعملية التحصيل.

كما وجه الاجتماع بالمتابعة من أجل تطوير وتقديم الخدمات وتنمية ورفع القدرات لزيادة الدخل للاسرة والفرد وزيادة الانتاج بقيام شراكات مجتمعية في إنشاء مؤسسات ومشاريع اقتصادية وتعليمية لدعم الأسر للخروج من دائرة الفقر للشرائح الضعيفة.