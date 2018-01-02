مساعد أول رئيس الجمهورية يطلع على أداء الاتحاد الوطني للشباب السوداني والخطة الإستراتيجية للاتحاد في دورته الحالية

الخرطوم 2-1-2018 م ( سونا) - اطلع مساعد أول رئيس الجمهورية مولانا محمد الحسن الميرغني على أداء الاتحاد الوطني للشباب السوداني خلال الفترة الماضية والخطة الإستراتيجية للاتحاد في دورته 2017 2021م .

ووجه سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة محمود أحمد محمد رئيس الاتحاد بإكمال حلقات الإنتاج عبر تدريب الشباب وتأهيلهم والاستفادة من الخبرات والتجارب لتعزيز دورهم في نهضة البلاد.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول قضية إحصان الشباب عبر الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج مشيرا إلى أن خطة الاتحاد لهذا العام تستهدف تزويج 50 ألف شاب وشابة

وأضاف أن مساعد أول رئيس الجمهورية أبدى اهتماما كبيرا بقضايا الشباب ووعد بدعم ورعاية برامج ومشروعات الشباب على المستوى الولائي والمركزي واشاد بالدور الطليعي للاتحاد وأداء اللجنة الشبابية خلال احتفالات البلاد بعيد الاستقلال .

وقال اننا قدمنا له الدعوة لتشريف فعاليات الاتحاد المقامة بولاية النيل الأزرق في العاشر من يناير الجاري.