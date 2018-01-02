وصول المعدات الخاصة بمشروع كهرباء شرق السودان إلى مدينة بورتسودان

بورتسودان فى 2-1-2018م (سونا ) - وصلت إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر معدات نقل الكهرباء لمشروع كهرباء شرق السودان الذي ينفذه صندوق تنمية وإعمار شرق السودان.

وكان في استقبال المعدات بميناء بورتسودان والي البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد والمهندس أبو عبيدة دج المدير التنفيذي للصندوق.

وأوضح الوالي اكتمال عمل الإنشاءات بالولاية الخاصة بالمشروع، مؤكداً دخول المحليات في الشبكة القومية للكهرباء في مايو القادم باكتمال محطة كهرباء بورتسودان الجديدة في ذات الموعد كما بشر الوالي بصيف آمن في جانب الكهرباء هذا العام، مشيراً في ذلك إلى رصد حكومة الولاية مبلغ خمسين مليار جنيه في ميزانية الولاية لهذا العام لمقابلة توصيلات الكهرباء خاصة كهرباء المنطقة الصناعية من أجل زيادة الإنتاج وفرص الاستثمار في إطار اهتمامات حكومة الولاية بمعاش الناس.

وأضاف المهندس دج أن العمل في مشروع كهرباء شرق السودان يسير بصورة منتظمة وفق الخطة المعدة للمشروع خاصة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء من الشبكة القومية بالإضافة إلى العمل الجاري في المحطات خارج الشبكة، مؤكداً اكتمال المشروع في الموعد المحدد.

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