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ولاية جنوب كردفان تسلم الحسابات الختامية للمالية الاتحادية

التاريخ : 02-01-2018 - 03:13:00 مساءً

كادقلي 2 -1-2018م (سونا) - سلمت اليوم وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب كردفان حساباتها الختامية للعام المالي 2017م للمالية الاتحادية وديوان الحسابات القومي وديوان المراجع القومي محرزة مراكز متقدمة من بين ولايات السودان الـ(18) في قفل الحسابات الختامية.
وتسلم والي الولاية اللواء أمن الدكتور عيسى آدم أبكر شهادة المراجع القومي بحضور مدير إدارة الحسابات الولائي.
وأشاد الوالي بالإنجاز الذي تحقق وبجهود العاملين بالمالية للوصول لهذا المركز المتقدم ووجه بالمحافظة على هذا الإنجاز بتجويد الأداء والاستمرار على هذا النهج بالشفافية في إدارة المال العام وإنفاذ موازنة الولاية للعام المالي 2018م خاصة فيما يلي ميزانية التنمية.
وفي ذات السياق وصف وزير المالية الولائي محمد شريف الباقر إحراز الولاية لمركز متقدم في قفل الحسابات الختامية، مشيرا إلى أن ذلك يعود للاستقرار المالي والمحاسبي بالولاية مثمنا دور الإدارات المتخصصة في الوصول لهذا الإنجاز.
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