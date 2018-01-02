مدير عام الثروة الحيوانية بالقضارف يقف على أداء الإدارة العامة للثروة بالفاو



القضارف فى 2-1-2018م (سونا) - قام الدكتور معاوية عبد القادر مدير عام وزارة الثروة الحيوانية بولاية القضارف بزيارة تفقدية للإدارة العامة لثروة الحيوانية بمحلية الفاو وقف من خلالها على مجمل الأوضاع بالإدارة .

وقدم دكتور نصر الدين أبكر عبد القادر مدير الإدارة تنويرا عن أداء الإدارة، مبينا أن الإدارة العامة لثروة الحيوانية أعدت خطة لتطوير المستشفى البيطري وذلك من أجل تقديم خدمة بيطرية على مستوى المنطقة وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة بالإدارة وإصلاح بيئة العمل .

من جانبه جدد المدير العام اهتمام الوزارة بالإدارات البيطرية وتوفير المعدات من أجل ترقية الأداء وبيئة العمل .

إلى ذلك التقى المدير العام للوزارة بالعاملين بالإدارة حيث وقفا على مجمل قضايا العاملين واعداً بحل كافة العقبات من أجل تقديم خدمات بيطرية ممتازة لإنسان المنطقة وقد خرجت الزيارة بعدد من الملاحظات من شأنها تطوير الأداء.

س ص/ ف ع

