رئيس الجمهورية يؤكد أن التنمية تبدأ بإعادة السكك الحديدية لسيرتها الاولى



الخرطوم فى2-1(سونا) -أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن التنمية تبدأ بإعادة قطاع السكك الحديدية إلى عهده الأول ووعد بدعمها والصرف عليها باعتبارها أساس التنمية.

وقال لدى مخاطبته صباح اليوم بمحطة الخرطوم حفل تدشين قطارات الجزيرة - الخرطوم - مدنى-الخرطوم، إن السكة الحديد هي إحدى ممسكات الوحدة الوطنية، مشيرا إلى المآسي التي صاحبت الطرق والأرواح التي أزهقت بسبب تدني السكة الحديد سابقا، مشيدا بمجاهات عمال السكة الحديد ومناهضتهم للاستعمار مع الانضباط في أداء الخدمة.

وأوضح أن السكة الحديد كانت ومازالت الرابط بين أطراف البلاد المترامية. ووجه وزارة النقل بإكمال وتأهيل خطوط السكك الحديدية وإعادتها لسيرتها الأولى وربطها بكافة المدن ومن ثم ربطها بخط داكار- بورسودان إلى جانب الخط الذي يربط البلاد بجنوب السودان ودولة إثيوبيا.

وامتدح الرئيس الدور الكبير الذي بذله العاملون بهيئة السكة الحديد وقال: (إنهم أكملوا اليوم فرحتنا بالاستقلال المجيد بهذا الإنجاز الكبير بتدشين قطارات الجزيرة). ووجه سيادته وزارة المالية بمنح العاملين بالسكة حديد حافز مرتب شهرين تقديراً لجهودهم في إعادة خط الخرطوم مدني .

وأكد المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور استعداد وزارته لمواصلة مسيرة السكك الحديدية وربط كافة الولايات والسودان بدول الجوار، مشيدا بمساندة رئاسة الجمهورية لقطاع النقل .

واستعرض سيادته الخطة الإستراتيجية للسكك الحديدية لتشييد أكثر من 8500 كليومتر ونقل 20 مليون طن من البضائع المختلفة ونقل 7ملايين ونصف من الركاب سنويا .

وأعلن عن تنفيذ أكثر من ألف وثلاثة مائة كيلومتر من بورتسودان- مدني- بابنوسة- نيالا، مشيرا إلى أن وزارته وقعت عقداً مع شركة صينية لإنشاء مصنع للفلنكات الخرسانية ذات الاتساع المزدوج بمدينة سنار.

وقال مكاوي إن السكة الحديد تعتبر إحدى ممسكات الوحدة الوطنية وضمان الأمن وحاملة راية السلام ورافعة الاقتصاد وركيزة التنمية المتوازنة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية السلطنة الزرقاء الخرطوم- سنار وقطار بورسودان- مدني وتحديث خط كوستي- سنار- الأبيض، معلنا عن موافقة وزارة المالية على تمويل إعادة خط الشرق هيا- كسلا- القضارف- سنار- الدمازين، بجانب التمويل لتحديث 3 آلاف كيلومتر سكك حديدية دفعة واحدة اختصارا للخطة الإستراتيجية وتنفيذها عبر الشركات العاملة في الطرق، منوها للعمل في قطاع النقل النهري والموانئ البحرية وإعادة هيكلة الخطوط الجوية السودانية.

وأشاد مكاوي بالجهات التي دعمت النقل وهي البنك المركزى والمصارف التجارية وبنك أم درمان الوطني وخلافها من الشركات .

وقال المهندس إبراهيم فضل مدير عام هيئة السكك الحديد بوزارة النقل إن الاحتفال اليوم بتدشين قطار الجزيرة هو دفعة قوية للهيئة وإنفاذها للمشاريع الكبيرة، وأشار إلى أن قطار ركاب الخرطوم- الجزيرة يتكون من وحدتين كل وحدة من ست عربات ركاب وقاطرتين بمواصفات حديثة وآمنة تنقل كل وحدة 432راكباً وعدد الرحلات اليومية رحلتان من الخرطوم ورحلتان من مدني ويبلغ طول مسار الخط 174كليومتراً وخطوط المحطات الداخلية 15 كليومتراً.

تجدر الإشارة إلى أن فئات التذاكر الخرطوم -مدني والحصاحيصا 50جنيهاً ،الخرطوم- المعيلق المسيد 35جنيها، المعيلق- المسيد- مدني- الحصاحيصا 35جنيهاً .

ف ع









