معتمد باو يدعو حملة السلاح للاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى حضن الوطن



الدمازين في 2/ 1/ 2018 (سونا) - طالب عبد الغني دقيس معتمد محلية باو بولاية النيل الازرق دعا حاملي السلاح للاحتكام الى صوت العقل و العودة الى حضن الوطن لاستغلال موارده و تحقيق التنمية المنشودة.

وحيا المعتمد خلال مخاطبتة اليوم المسيرة الجماهيرية التي سيرتها كافة القطاعات بمناسبة عيد الاستقلال المجيد. مجاهدات الرعيل الاول من صناع الاستقلال و مؤكدا ان السودان سيظل متماسكا في جبهته الداخلية من اجل المحافظة على وحدته.

و اشار الى مرتكازات خطته للمرحلة المقبلة التي تهدف الى الاهتمام بمشروع العودة الطوعية و توفير الخدمات الضرورية للمواطنين .

وفى منحي اخر دعا المعتمد لدى مخاطبته بمدينة ودابوك قطاع الشباب, الشباب للاطلاع بدورهم الشبابي في المجتمع بخلق مبادرات تنموية رائدة و قال ان الشباب هم امل المستقبل و عماد النهضة كما هنأنهم بعيد الاستقلال المجيد و عدد ماثر شهداء الوطن و نضالهم الوطني ..

و اشار الى اهتمام رئاسة الجمهورية بقطاع الشباب في كافة المحاور لا سيما و ان الاستقرار الان اصبح يعم كافة ارجاء السودان بفضل مخرجات الحوار الوطني التي قادت الى تكوين حكومة وفاق وطني شاركت فيها كل الاحزاب و عدد من الحركات المسلحة كما تقدم سيادته بالشكر لوالي الولاية الذي قال انه ظل يقدم الكثير للشباب من اجل تمكينهم.

وعلى صعيد اخر قام المعتمد يرافقه عدد من القيادات السياسية و التنفيذية و التشريعية بزيارة المرافق الصحية و التعليمية بمدينة ودابوك و قدم لهم التهاني و التباريك بمناسبة عيد استقلال السودان المجيد و اطمان على سير العمل بهذه المرافق و قدم تبرع سخي للهلال الاحمر بالمنطقة كما قام بتوزيع زي مدرسي لطلاب المرحلة الثانوية ,,كذلك وقف المعتمد على عملية تخطيط مدينة ودابوك.

و اختتم المعتمد جولته بزيارته لنازحي منطقة ألو بمدينة بوط و اطمان على احوال النازحين الذين اكدوا رغبهم للعودة الى منطقتهم و اشاروا الى ضرورة انشاء قرية نموزجية بمطنقة اليرموك بديلة لمنطقة ألو التي تكثر فيها مخلفات الحرب.

