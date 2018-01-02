دكتور ضرار: لا توجد زيادة في سعر الجازولين في موازنة عام 2018



الخرطوم 2-1-2018 (سونا) - اكد دكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي إنه لا توجد زيادة في سعر الجازولين في موازنة عام 2018 معلنا إعفاء 63%من واردت السودان من الرسوم الجماركيه .

وأبان خلال حديثة في المؤتمر الصحفي اليوم بوزارة الإعلام ان سعر الدولار الجمركي الذي أقر في الموازنة الحالية يتوافق مع سعر صرف الدولة البالغ 18 جنيها للدولار وانه لا يؤثر سلبا على مستوى الأسعار

وأشار لبعض السلع المعفاة من الجمارك والمتمثلة في السكر والزيوت والقمح والعدس والأرز والفول الشاي ولبن بدرة الأطفال فضلا عن السلع الرأسمالية منها الجرارات وطلمبات المياه وآليات الري ومعدات التربة وآليات تنقيب الذهب بجانب الطواحين للاستخدامات المختلفة وخطوط الإنتاج، موضحا أن هنالك سلع معفاة بموجب الاتفاقيات الإقليمية كالكومسيا .

وأشار لإعفاء الخضر والزيوت وورش النجارة والمكابس والمناشير وأجهزة الحاسوب وماكينات الأدوية البشرية والبيطرية من القيمة المضافة والجمارك. وتحدث عن التخفيضات فى الرسوم الجمركية في موازنة عام 2018 بنسبة 10% لقطاع النقل وإعفاء إطارات السيارات والإسبيرات لقطاع النقل تماما .

وأكد ضرار على أهمية دور جمعية حماية المستهلك، مبينا أن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى .

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