وزير التجارة: موازنة عام 2018 تكتسب أهمية خاصة بانحيازها للمواطن



الخرطوم 2-1-2018م(سونا) - أكد الأستاذ حاتم السر وزير التجارة أن موازنة 2018م بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، مشيرا إلى اكتسابها أهمية خاصة لانحيازها للمواطن .

واشار وزير التجارة لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي للميزانية بوزارة الإعلام حول موازنة 2018م الى أهم السمات التي اشتملت عليها الميزانية معالجة الدين الخارجي مطالبا حكومة الوفاق الوطني بتوظيف العلاقات لمعالجة الدين الخارجي، بجانب الموجهات الواضحة بخروج الشركات الحكومية من العمل التجاري وإفساح المجال بالكامل للقطاع الخاص .

وأقر وزير التجارة بانفلات وارتفاع الأسعار وقال انه غير مبرر، مشيرا إلى أن هنالك مجموعة من السماسرة والوسطاء تلعب دورا أساسيا في هذه العملية كاشفا عن وضع ضوابط رادعة ومشددة تكبح جماح الأسعار بصورة قانونية مبررا أن هذا الارتفاع غير قانوني، داعيا الأجهرة الإعلامية العمل على توعية المواطنين بأنه ليس هنالك زيادة في الأسعار، لافتا الانتباه إلى إلزام السلع المصنعة محليا بوضع السعر على المنتج للمستهلك، مؤكدا تدخل الدولة لمحاربة الفوضى التي تضرب الأسواق .

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