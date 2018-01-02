وزارة التجارة تدشن عقود الصادر الكترونيا



الخرطوم 02-01-2018م (سونا) - دشن وكيل وزارة التجارة الأستاذ أسامة هاشم محمد احمد إجراءات أول عقد صادر الكترونيا للعام الجديد، مشيدا بسرعة الإجراءات والدقة في مراجعة البيانات والمعلومات المتعلقه بسجلات الصادر.

وأكد أن وزارته قد أعدت العدة منذ إصدار القرار لبدء عمليات الصادر عبر ادارة الصادر بالوزارة، مشيدا بجاهزية كودار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة العليا لتجويد الأداء والنهوض بقطاع الصادر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأشار الى أن وزارته على أتم الاستعداد للعمل بعد ساعات الدوام الرسمي إن اقتضت الضرورة، منوها الى أن عودة عقودات الصادر الى الوزارة قد سهل الكثير من الإجراءات في عملية إدارة الصادر ومراقبة الحصائل مع بنك السودان المركزي، وسينعكس ذلك على تقنين عمليات الصادر وعائدات الصادر الذي من شأنه ترجيح كفة الميزان التجاري لصالح الاقتصاد الكلي .

ط ي / ف ع

