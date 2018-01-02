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محافظ البنك المركزي يؤكد ولاية البنك على موارد الدولة بالنقد الاجنبى

التاريخ : 02-01-2018 - 04:53:00 مساءً
الخرطوم 2-1-2018 م (سونا) - أكد الأستاذ حازم عبد القادر محافظ البنك المركزي ولاية البنك على كل موارد الدولة بالنقد الأجنبي وفقا للتوجهات التي صدرت من الجهات المختصة بالدولة.
وأشار في حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم بوزارة الإعلام الى حرص البنك بالتنسيق مع وزارة المالية على استقرار سعر الصرف وإصلاح التشوهات الموجودة فيه، مؤكدا أهمية المزيد من المرونة في سعر الصرف لتقليل تلك التشوهات.
وقال إن سياسة بنك السودان للعام الحالي ركزت على زيادة الإنتاج لزيادة الصادرات لتغطية الفجوة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أهمية استغلال الموارد لتقليل الطلب على النقد الأجنبي.
وأبان أن من أهم الموارد شراء الذهب من التعدين الأهلي، مبينا أن البنك المركزي شرع في زيادة أسعاره لتشجيع الإنتاج وللحد من التهريب. وتحدث عن التسهيلات المصرفية التي منحت للمصدرين خاصة في طرق الدفع فضلا عن فتح أسواق جديدة لتنافس السلع السودانية بالخارج لتوزان الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.


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