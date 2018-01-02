443 ألف فدان جملة المساحة المزروعة لمحصول القمح

الخرطوم 2 -1 -2018 م (سونا) - بلغت جملة المساحات المزروعة لمحصول القمح مع بداية الموسم الشتوي 443,8 ألف فدان بنسبة 67%من جملة المساحات المستهدفة 661 ألف فدان بمشاريع الجزيرة حلفا، النيل الأبيض، نهر النيل والشمالية.

وقال الدكتور فتح الرحمن عثمان المنسق القومي للقمح عضو اللجنة العليا للاكتفاء الذاتي من محصول القمح لـ(سونا) خلال زيارته التفقدية لمشروعي الجزيرة وحلفا الجديدة رافقه الأستاذ عبد الحليم الحسن رئيس اللجنة ومدير إدارة التقاوي الأستاذ انس الزين ان الموقف مطمئن وبدأ التحضير مبكرا.

وأضاف أن اللجنة وقفت على تأسيس المحصول ومتابعة عمليات الري وإزالة الحشائش من محصول القمح كالعدار والحشائش العريضة وذلك باستعمال مبيدات الحشائش، مشيرا إلى أنه والوفد المرافق له اطمأنوا على انسياب مدخل سماد اليوريا وتوزيعه على الحواشات.