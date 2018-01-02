لجنة امن ولاية كسلا تبحث انفاذ المرسوم الجمهوري باعلان حالة الطوارئ بالولاية

كسلا 2-1-2018م (سونا) - عقدت لجنة أمن ولاية كسلا برئاسة قيادة الفرقة الحادية عشرة مشاة بمحلية

ريفي خشم القربة، عقدت اجتماعا برئاسة والي الولاية الأستاذ آدم جماع آدم؛ رئيس اللجنة؛ بحضور لجنة أمن المحلية، وأوضح اللواء شرطة حقوقي الدكتور يحيى الهادي سليمان مدير شرطة الولاية مقرر لجنة أمن الولاية أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الموقف الأمني والجنائي بالولاية خلال الفترة الماضية، الى جانب مناقشة موقف الإمداد للمواد البترولية وسلعة الدقيق، مشيرا إلى أن اللجنة اتخذت في هذا الجانب عددا من القرارات؛ خاصة التعامل مع المواد البترولية داخل محطات الوقود؛ تتعلق بالمراقبة والتتبع ومنع ملء (الجركانات) الكبيرة بالوقود.

وأضاف مقرر لجنة الأمن أن اللجنة ناقشت كذلك المرسوم الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا، وسبل تنفيذ المرسوم عبر القوة المشتركة من الشرطة والأمن والقوات المسلحة والقوات الأخرى المنوط بها تنفيذ جمع وضبط السلاح وتقنين العربات غير المقننة، وقال: إن المرسوم يمنح السلطات حق التفتيش والتعقب وتعطيل الحصانات الممنوحة لأي شخص، ولايجوز اتخاذ أي قرار تجاه القوة إلا بعد الرجوع

لرئاسة الجمهورية.

