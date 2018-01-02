بي.بي تضيف بندا بقيمة 1.5 مليار دولار لأرباحها نتيجة للإصلاح الضريبي بأمريكا



لندن 02-01-2018م (رويترز) - من المنتظر أن تضيف شركة بي.بي 1.5 مليار دولار كبند غير متكرر إلى أرباح الربع الأخير من عام 2017 نتيجة للقواعد الجديد لضرائب دخل الشركات الأمريكية، لتنضم بذلك إلى منافستها رويال داتش شل.



وقالت الشركة البريطانية التي تعمل في قطاع النفط والغاز يوم الثلاثاء إن خفض ضرائب دخل الشركات الأمريكية إلى 21 بالمئة من 35 بالمئة من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على أرباحها في الولايات المتحدة في الأجل الطويل.



لكن في الأجل القصير، ستؤثر الضرائب المنخفضة على الأصول والمسؤوليات الضريبية المؤجلة التي تتحملها الشركة مما سيؤدي إلى إضافة بند غير متكرر بقيمة 1.5 مليار دولار إلى نتائج الربع الأخير التي من المنتظر الإعلان عنها في الثامن من فبراير.



وتشير الأصول الضريبية المؤجلة في بعض الحالات إلى سداد الشركة لضرائب أكثر من المطلوبة منها مقدما واستردادها بعد ذلك في صورة خصومات ضريبية.



ووفقا لموقعها على الإنترنت، لدى بي.بي عمليات كبيرة في قطاع إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك وعمليات النفط الصخري البرية بالإضافة إلى المصافي التي يمكنها معالجة ما يصل إلى 746 ألف برميل يوميا من النفط الخام.



كانت شل قالت الأسبوع الماضي إنها ستضيف بندا غير متكرر بقيمة تتراوح بين 2-2.5 مليار دولار.



وفي 22 ديسمبر، وقع الرئيس الأمريكية دونالد ترامب قانون إصلاح ضريبي بقيمة 1.5 تريليون دولار خفض الضريبة المفروضة على الشركات وطرح خفضا ضريبيا مؤقتا لبعض الأشخاص والعائلات.



ط ي / ف ع