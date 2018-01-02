نائب رئيس الجمهورية يشهد عودة النازحين الى منطقة تربا بولاية جنوب دارفور

تربا 2-1-2018م (سونا) - شهد الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية عودة 5 آلاف نازح طوعيا الى منطقة تربا بمحلية الوحدة بولاية جنوب دارفور، رافقه وفد كبير من المركز؛ والمهندس آدم الفكي والي جنوب دارفور ووزراء حكومته ولجنة أمن الولاية .

وأكد حسبو - لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنقطة تربا؛ متفقدا أوضاع العائدين بالمنطقة - أكد دعم الدولة لمشروع العودة الطوعية وتوفير متطلبات العودة الطوعية للعائدين، وحيا ابناء المنطقة بالخارج أصحاب المبادرة لقمان محمد ومحمد عبد الرسول، على جهدهم في مشروع العودة، داعيا ابناء دارفور في الخارج أن يكونوا إيجابيين ليقدموا مثل هذه المبادرات .

وأشار حسبو الى أن الحرب اللعينة ابتلاء من الله - نزوح ولجوء وأرامل وأيتام - لم نجني منه شيئا، حتى الحركات المسلحة وصلت الى (77) حركة، داعيا الجميع للرجوع الى الله بالتوبة والاستغفار حتى يتحقق الاستقرار والمشاريع والآمال.

وحيا حسبو المملكة العربية السعودية على برنامج (فاعل خير)، ودولة قطر على جهود السلام في دارفور وبناء القرى النموذجية، بجانب صناديق الدول العربية الكويت، الامارات، الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وأمريكا الذين ساهموا مع السودان في مشروع العودة الطوعية والسلام، وقال حسبو إن البلاد تشهد مرحلة جديدة وبشريات بعد الحوار والوفاق الوطني، وأضاف: التزمنا بمنهج الحوار بديلا للعنف والحرب والنزاع والصراع القبلي، وتعهد بتنزيل الحوار الى أرض الواقع لتحقيق التنمية والاستقرار وخدمات الصحة والتعليم، داعيا الجميع الى العمل من أجل الاستقرار والسلام وتوحيد الصف، مزارعين كانوا أو رعاة والعيش مع بعضهم، بجانب الترفع عن الصغائر وتربية الأجيال على قيم المحبة والتعاون والتسامح.

وأشار حسبو الى أن الدولة ماضية في تنفيذ مشروع جمع السلاح، وحث المواطنين للعمل مع الدولة لتحقيقه، وتابع (ارضا سلاح: ممنوع حمل السلاح للمواطنين والسلاح شيطان وإبليس ولابد من الابتعاد منه) منوها الى أن القتل والصراعات القبلية والنهب كلها بسبب السلاح.

وأشار معتمد محلية الوحدة محمد احمد جابر الى أن المحلية شهدت عودة منطقة كيلا والآن تشهد منطقة تربا بجانب أن هنالك (13) قرية مجدولة للعودة الطوعية، وأشاد جابر بالجهود الكبيرة من قبل ديوان الزكاة في توفير محطات المياه و(300) جوال ذرة للعائدين، وثمن جهود الدولة في جمع السلاح والذي انعكس إيجابا في هدوء الأحوال في دارفور وجنوب دارفور؛ خاصة، وحيا منظمة سلام دارفور للتنمية بقيادة لقمان محمد ومحمد عبدالرسول لجهودهم في مشروع العودة الطوعية.