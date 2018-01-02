تدشين نشاط شركة ريميت للمعاملات المالية غدا

الخرطوم 2-1-2017م (سونا) - تدشن شركة ريميت للمعاملات المالية نشاطها مساء غد؛ بفندق كورنثيا؛ بتشريف مساعد رئيس الجمهورية اللواء الركن عبد الرحمن الصادق ونائب رئيس الوزراء رئيس القطاع الاقتصادى مبارك الفاضل ووزراء المالية والتجارة وقادة القطاع الاقتصادي بتشريف سمو الأمير منصور بن نايف بن سعود بن عبد العزيز ورجال المال والاعمال .

وأكد الخبير المالي الأستاذ مجدي محمد نور المدير العام للشركة (لسونا) أن شركته ستفتتح أحد عشر فرعا دفعة واحدة؛ كمرحلة أولى تغطي العاصمة وبعض المدن الرئيسة؛ على أن تستكمل المرحلة الثانية قريبا، منوها الى أن شركة ريميت التى تضم شركاء سعوديين وإماراتيين وسودانيين تملك مراسلين في أكثر من عشرين دولة حول العالم؛ بالتركيز على مناطق تواجد السودانيين مثل منطقة الخليج وأوروبا او يرتبطون بها تجاريا مثل الصين وشرق آسيا وتركيا، مؤكدا أن أسعار خدماتهم تعتبر الأدنى والأسرع.

وقال مجدي "نشكر المسؤولين الدولة علي جهودهم لجعل مناخ الاستثمار جاذبا للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات".

وقال إن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن نايف سيشارك في تدشين افتتاح الشركة، مبينا أن الشركة تعمل في مجال استقطاب مدخرات السودانيين العاملين في الخارج ومجال التحويلات المالية من والى السودان حيث تدير الشركة صرافة ريميت و مقرها دبي.





