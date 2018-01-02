الاتحاد العام للطلاب السودانيين ينظم ندوة السودان .. معطيات الواقع وقراءات المستقبل

الخرطوم 2-1-2018م (سونا) - عبر عدد من القيادات والخبراء في الشأن السوداني الاقتصادي والسياسي عن رضاهم لما يحدث في السودان من إصلاحات سياسية واقتصادية، غير أنهم انتقدوا البطء الذي يصاحب العملية الديمقراطية والاقتصادية بالبلاد، وقال وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي - في الندوة التي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين اليوم بقاعة الشهيد الزبير حول "السودان معطيات الواقع وقراءات المستقبل "؛ بحضور قيادات الطلاب وطلاب ولاية الخرطوم؛ بمشاركة عدد من القيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين بالبلاد - قال إن السودان يتقدم وسيتقدم داعيا الى المزيد من الحرية والعدالة في توزيع الموارد، حسب تعبيره، مناشدا الأحزاب السياسية الابتعاد عن التشاكس وأضاف؛ أن السودان يمتلك الموارد وأن هنالك بلادا تقدمت بلا موارد ونهضت بفضل العدالة والحرية، لافتا إلى أن الحل يتمثل في الرؤية الواضحة، داعيا الى اهمية انفاذ مخرجات الحوار الوطني.



بدورها أشارت د. تابيتا بطرس وزيرة الدولة بالكهرباء إلى أن أفضل ما يحكم السودان هو التوافق والانصهار ،





بروفيسور حسن الساعوري الأستاذ الجامعي قال: إن رافضي الحوار أقصوا أنفسهم من مستقبل البلاد، على الرغم من أنهم رحبوا بمخرجات الحوار الوطني.





الجدير بالذكر أن الأستاذ هجو احمد محمد رئيس الاتحاد العام للطلاب ولاية الخرطوم، رحب بالمشاركين في الندوة وأشاد بالروح الوطنية فيهم وحرصهم وتلبيتهم للدعوة.