والي شمال كردفان:أبطال القوات المسلحة السودانية هم صناع الاستقلال

الابيض 2-1-2018 (سونا) - أكد مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان؛ أن أبطال القوات المسلحة السودانية هم صناع الاستقلال الحقيقيون، وأن مشاركتهم في الحرب العالمية الثانية كانت تمهيدا للاستقلال، وقال" إن عطاء القوات المسلحة والهجانة امتد في كل مسارح العمليات من قبل الاستقلال وحتى اليوم".

وأشار الوالي - لدى مخاطبته احتفال القوات المسلحة بتكريم المساعد معاش نور الدائم عبد المحمود الشيخ بحي ود الياس بالأبيض؛ بحضور ممثل وزارة الدفاع العميد الركن بابكر يوسف وقائد الفرقة الخامسة مشاة اللواء كمال الدين مصطفى وحكومة الولاية وضباط وضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة ومواطني حي ود الياس - أشار إلى أن الهجانة تظل مستودع الإمداد البشري الأول للقوات المسلحة، وأن التلاحم بين شعب الولاية والهجانة يمثل تجسيدا لشعار:" جيش واحد شعب واحد"

وأشاد هارون بنهج القوات المسلحة في تكريم قدامى المحاربين، وأن تكريم المحتفى به هو تكريم لكردفان والأبيض وود الياس، وأوضح أن المحتفى به شارك في بناء مجد الهجانة وخلد اسمه في قصص نضالات ومجاهدات القوات المسلحة ، وأعلن الوالي عن منح فرصة حج على نفقة الولاية للمحتفى به.

وأوضح العميد الركن بابكر يوسف أحمد ممثل وزارة الدفاع أن الاحتفال يجيء ضمن الاهتمام بشريحة قدامى المحاربين الذين وضعوا بصمات ظلت مفخرة للقوات المسلحة بالداخل والخارج، وأكد أن القوات المسلحة ستظل وفية لكل جنودها في الخدمة والمعاش، وأبان ممثل وزارة الدفاع أن المحتفى به صاحب سيرة عطرة وعطاء ممتد من العام 1951م ، وكل محطة في حياته تعد إشارة مضيئة في تاريخ الوطن .

قائد الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) اللواء كمال الدين مصطفى أوضح أن تكريم المحتفى به تكريم للهجانة ويجئ في إطار التواصل والوفاء وربط الماضي بالحاضر، ونوه لاهتمام القوات المسلحة بدعم الذين تقاعدوا والذين على وشك التقاعد، وأشاد قائد الفرقة الخامسة بالمحتفى به لارتباطه بالجندية ومشاركته في تبني مشروعات قدامى المحاربين.

من جانبه؛ أكد اللواء معاش أحمد الفكي الزين؛ ممثل المؤسسة السودانية لقدامي المحاربين وجرحى العمليات، أن التكريم يعد ميلادا جديدا لقدامى المحاربين، وشكر حكومة الولاية لاستجابتها لكل مطالب قدامى المحاربين .

