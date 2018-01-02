البرلمان يجيز تقرير لجنة التربية حول المرسوم المؤقت لقانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب تعديل 2017م

الخرطوم 2-1-2018 (سونا) - أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر؛ تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المرسوم المؤقت لقانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب تعديل لسنة 2017م، والمشترك مع لجنة التشريع والعدل، قدمته الدكتورة انتصار ابو ناجمة رئيس لجنة التربية والتعليم.

وأكد التقرير أن التعديلات المقدمة بموجب هذا المرسوم؛ الذي شمل رعاية الصندوق لمؤسسات التعليم العام والتقني والتقاني تمكن الصندوق من المساهمة الفاعلة في دعم وإسناد الخدمات بمؤسسات التعليم العام والتقني والتقاني وفقاً للسياسات المعتمدة من المؤسسات المعنية.

من جهتهم أشاد أعضاء المجلس الوطني بعمل الصندوق القومي لرعاية الطلاب ودوره في مساندة الدولة في رعاية ودعم الطلاب منذ 26 عاماً، داعين الصندوق لرعاية ودعم الطلاب في المجالات المختلفة، مشددين على ضرورة تحسين البيئة الدراسية الصالحة لرفع معدلات التحصيل الدراسي.

وأشاروا الى أن الصندوق يدعم مؤسسات التعليم بشكل عام في مجال توفير السكن المميز والأدوات والآليات الدراسية وتهيئة البيئة الدراسية، مضيفين أن شموله في خدمات قطاع التعليم بشكل عام قد وضعت عليه أعباء كبيرة، آملين أن يحقق الصندوق الأهداف المرجوة، موضحين أن الصندوق يساهم في تخفيف أعباء المعيشة، وأن دعم الصندوق يحفز الطلاب على الدراسة بما يوفره من خدمات والمساهمة في دفع الرسوم .

فيما ناشد بعض الأعضاء صندوق رعاية الطلاب بضرورة مساندة الطلاب في ولايات الشرق و الإسراع في تهيئة البيئة الدراسية؛ خاصة الجامعية وتهيئة الداخليات، داعين الصندوق بضرورة التوسع في دعم أنشطة الطلاب الثقافية والرياضية .

