حسبو يدعو الوطني بجنوب دارفور لقيادة المجتمع والاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

نيالا 2-1-2017م (سونا) - دعا نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن عضوية المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور الي قيادة المجتمع والاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية بجانب لعب دور كبير في محاربة الجهويات والقبليات والفساد والظواهر السالبة.

وقال حسبو في الندوة السياسية الكبرى بعنوان "الاستقلال القيم والمعاني" بامانة المؤتمر الوطني بنيالا اليوم نقطع دابر السلاح ونوقف الجهل بمنع استخدامه ، واضاف سنحقق الامن القومي والاقتصادي والمجتمعي بجمع السلاح وكل من يخالف السجن 10 سنوات تصل إلى الاعدام "تاني مافي دية وسلاح قبيلة".

ودعا حسبو إلى التعاون مع الجهاز التنفيذي لتخفيف اعباء المعيشة وإنجاح الدورة المدرسية القومية المقبلة علاوة على المساعدة في نشر العون القانوني لافتا إلى أن اكبر تحدي يواجه المؤتمر الوطني في الانتخابات توحيد الصف الداخلي مشيدأ بحالة الوفاق والتوحد التي سادت الحزب ، ووصف علاقات السودان في الخارج بالمتطورة باستخدام سياسية الباب المفتوح لحساب مصالحنا وليس الاخرين وسينعكس ايجابا على البنيات التحتية والمشاريع التنموية لافتاً إلى ضرورة معالجة تحديات الانتاج والانتاجية وزياد الصادر.

واشار حسبو الي اعادة هيكلة الدعم وتوجيه دعم مباشر للمحتاجين كاشفاً عن تقديم دعم مباشر لعدد (800) الف اسرة و(2) مليون اسرة في الزكاة ومليون اسرة في التامين الصحي .

وقال حسبو "لابد أن نعمل على مجابهة تحدي الغزو الفكري والمخدرات وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق كادر وطني يحمل كل قضايا السودان والتحرر من القبليات والجهويات" .

ولفت والي جنوب دارفور المهندس ادم الفكي الي انهم شهدوا عودة اكثر من خمس الف نازح اليوم الي منطقة تربا تجاوزا للقبلية والجهوية من اجل السودان وجنوب دارفور ، وقال الفكي" الولاية تجاوزت كل مرارات الماضي وفتحت صفحة جديدة " واضاف ان الولاية الان اكثر امنا واستقرارأ متعهدا بالاستمرار في جمع السلاح .

واشار الفكي الي انخفاض معدلات الجريمة والطلق الناري ابان تنفيذ قرار جمع السلاح مشيدا بجهود القوات النظامية على تحقيق الامن والاستقرار وقدم الفكي شكره لرئاسة الجمهورية على ماقدمتها للولاية من تنمية وطرق وكهرباء .

وقال حامد عبدالله حماد نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ان الحزب تجاوز خلافات الماضي والعمل لانجاح الدورة التنظيمية المقبلة وترشيح رئيس الجمهورية المشير البشير لدوره جديدة والدورة المدرسية القومية المقبلة.

