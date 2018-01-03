اقتصادى يدعو لدعم الاقتصاد القومى للبلاد بزيادة الادخار

الخرطوم 3-1- 2017م (سونا) - دعا دكتور هيثم محمد فتحى الباحث والمحلل الاقتصادى لدعم الاقتصاد القومى للبلاد الي زيادة الإدخار وتحويله الى استثمار منتج فى القطاعين العام والخاص .

وشدد هيثم فى تصريح (لسونا) على ضرورة الاهتمام بالاستثمار فى المورد البشرى مع زيادة حجم التنوع فى الانتاج مؤكدا على أهمية تطوير الصناعة فى البلاد بصورة عامة والصناعات التحويلية على وجه الخصوص وذلك بتبنى رؤية إقتصادية مبصرة ترتكز على مبدأ الشفافية والحوكمة مع تقوية الأجهزة العدلية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة بعيدا عن الفساد المالى والإدارى بصورة تمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادى فى الاقتصاد الكلى وتخفض من نسبة العجز فى الميزان التجارى والموازنة العامة للدولة مع التحكم فى معدلات التضخم باتخاذ إجراءات صارمة ومستمرة وليست ظرفية مع توفير الارادة السياسية لتخفيض الانفاق الحكومى وربطه بالنتائج الاقتصادية فضلا عن مراجعة سعر صرف الدولار الجمركى لجذب مزيدا من الاسثمارات الأجنبية والوطنية لخلق فرص توظيف جديدة للعمالة السودانية بغرض مكافحة البطالة وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين كمطلب رئيسى عبرت عنه كل موازنات البلاد فى حقب مختلفة .

